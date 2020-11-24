油麻地無情火揭三無大廈劏房隱患嚴重　議員批政府多年未解決

油麻地廣東道560至562號一幢唐樓於本月15日發生無情火警，大火釀成18人死傷，其中奪去7命包括2名年幼男女童，3個尼泊爾家庭更陰陽相隔。油尖旺區議會今日(24日)緊急討論大火事件，就非法樓上食肆、巡查消防設備、「三無大廈」、緊急心理支援服務等議題向當局進行質詢，並為大火的死難者默哀1分鐘。在區議會大會前，多個關注基層住屋的團體在旺角政府合署進行請願。

多個關注基層的組織代表，促請政府及社會各界關注劏房樓宇消防安全，嚴格執行大廈安全條例，以免再發生奪命意外。關注基層住屋聯席代表陳康麒表示，雖然起火單位並非俗稱「劏房」的分間式單位，但該幢唐樓的其他樓層卻存在不少劏房單位，而樓層的防火門亦被人移除。多年來這類大廈的消防設備不足的問題為人詬病，除了樓宇結構安全成疑外，走火通道狭窄亦使居民難以逃生。

聯席建議相關部門應向居民派發防火或滅火物資，加強他們面對火災時的自衞能力，並舉辦講座及交流會，向住戶灌輸更多防災知識，令整體社區的防災意識有所提高，避免發生意外。

油尖旺區議員朱慧芳表示，全港各區的「三無大廈」中不少被改裝成劏房，其中不乏單位沒有合適的消防設備，令該類地點具極大的消防隱患。油尖旺區議會副主席余德寶指出，香港的劏房問題嚴重，反映香港的房屋政策有缺失，認為政府有責任解決劏房問題。

區議員林兆彬稱，旺角花園街大火發生已10年，但政府針對樓宇消防設備的改善措施仍然不足，令大型火災再次出再現，至現時為止，當局仍未有對約4000橦樓宇進行消防措施的巡查，成為香港社區巨大的隱憂，他認為政府可針對長期沒有驗樓驗窗的「三無大廈」，主動進行檢驗及改善工程，及後再向業主徵費。