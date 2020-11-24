施政報告公布前夕　5項核心社會指標全數不合格　

香港民意研究所今午（24日）發布5項核心社會指標的最新調查結果及「疫後復聚指數」。以10分為滿分計算，5項核心社會指標，包括自由、繁榮、安定、法治，及民主，全數均低於5分。有學者批評5項指標極低，認為政府應認真檢討並制定政策，又表示市民對明天（25日）發布的施政報告期望不大，全因市民本身對政府期望偏低，加上政府沒有就是次施政報告，廣泛諮詢各黨派和學者。

香港民意研究所於本月9至13日，進行5項核心社會指標民意調查，5項指標分數分別為自由4.6分、繁榮4.6分、安定4.1分、法治4.1分，以及民主3.7分，全部指標均在5分以下，而且不及格情況已維持3個月。

香港民研副行政總裁鍾劍華表示，自去年反修例示威開始，5個指標的數字均滑坡式下跌，到今年8至9月更是創新低，認為數字沒有再明顯下滑，是因為市民已適應現時的政治現狀，接受最壞的情況發生。至於繁榮指標數字稍微上升，只是因為9月開始中小學復課帶動經濟，令市民感覺市面繁榮，但預料隨第4波疫情爆發，禁聚令再次收緊，預計下次調查繁榮指數將會下跌。他促請政府正視5項指標，意識問題所在並作出改善。

被問到民研今年為何不進行施政報告期望調查，鍾則批評政府三司以至問責團隊民望在民研中全部獲得負分，反映市民對政府的期望極低。鍾又稱，往年在施政報告公布前政府會和政黨、商會及學者會面討論，惟今年欠奉。鍾續預計，即使特首到立法會接受議員質詢，但因泛民議員已總辭，討論亦只會「和風細雨」。鍾認為政府不希望公眾就施政報告作太多討論，社會缺乏氣氛，亦沒有基礎作期望調查。

至於復聚指數方面，最新調查結果為16.0，代表16%的市民認為現時政府可以完全撤銷限聚令，復聚指數近期均維持約兩成，相信與近日新冠肺炎確診數字急劇上升有關。