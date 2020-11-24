張祺忠被指為錢謀殺妻子　辯方：因精神失常犯案屬誤殺

港大機械工程系副教授張祺忠殺妻案，控辯雙方今（24日）於高院進行結案陳詞。控方直指被告是為錢犯案，並指他雖有抑鬱症，但質疑其病情的嚴重程度是否足以減免刑責。辯方則強調被告當時受抑鬱症影響了自制力及判斷力，他飽受死者的語言暴力困擾，最終精神失常殺害死者，故應裁定其誤殺罪成。法官將於明天開始指引陪審團。

控方於結案陳詞時強調，殺人並非如掟電話般容易，即使死者經常責罵被告，但所謂的爭執只為家庭瑣事，被告亦從沒表現出受侮辱，故他不致於被挑釁到要殺害死者。

控方又指被告案發後如常工作及跟學生面試，表現並無異常，之後一系列的行為均顯冷靜及理性，跟其失去自控能力或精神異常的說法不符。

控方認為，死者確霸道且常罵人，但她的性格一向如此，被告不會因此而精受創。即使被告稱因死者罵他「靠你就揸兜都得啦」而自尊受損，事實上他們共同擁有的五個物業，仍依靠他的收入支付按揭，所以他肯定知道死者所責罵的並非事實。

至於被告自辯時所述的案發經過亦不合理，他說死者有櫈不坐但坐在床邊「煲劇」，是為了符合死者把他踢落床的說法。而且他亦說妻子從不向他動武，何以案發時卻踢他落床。

控方重申，死者在案發前一天存入一張由被告開出的400萬港元支票，而被告是知道死者為何入票，只是他一直沒有透露，他亦因此事而殺害死者。

但辯方強調被告當時富有，與妻子擁有五個物業，沒必要因物業金錢而殺害死者。辯方又反駁，控方忽視了被告女兒在案發前一晚，跟死者吵架並離家出走一事對被告造成的影響。

辯方並指，被告在殺妻後說謊，源於他不懂應對自己不正常的行為。而兩名精神科醫生都同意，被告案發時患抑鬱症且精神不正常，加上死者的種種侮辱，對他構成挑釁。因此，被告應該被裁定誤殺罪成，而非謀殺罪成。

56歲被告張祺忠，被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺其妻子陳慧文（當時53歲）。張否認謀殺罪，但承認誤殺罪，惟不被控方接納。