男同志稱曾夾錢供樓　入稟爭已逝伴侶名下公屋

一名男同性戀者聲稱於24年前開始與他的男伴侶在一個公屋單位同居，兩人其後協議，以男伴侶的名義購，與他共同借按揭貸款購入該單位，兩人之後一同供樓，但男伴侶於今年初去世時沒有留下遺囑，他因此入稟區院要求法庭裁定他是該單位的實益擁有人，並要求法庭下令男伴侶的遺產代理人把該單位業權轉到他的名下。

入稟狀指，原告於1990年開始與姓陳的死者展開同性戀關係，而陳當時與家人同住在涉案的藍田公屋單位。陳父其後離世，陳的姊姊於1996年結婚和遷出單位，原告便開始與陳在該單位同居。

惟兩年後，陳的姊姊離婚，搬回單位該單位與他們兩人同住。陳於1999年透過租置計劃，以逾20萬港元購入該單位，並與原告商議該，以該單位作為他們日後的同居居所，兩人達成協議或安排，陳作該單位的註冊業主，原告與陳一同供樓和支付及日常消費。原告之後有履行該協議。

此外，原告又先後兩次支付2萬及37萬港元裝修該單位。陳的姊姊於2014年遷出該單位，而陳於今年2月去世，沒有立下遺囑。原告指，他們都是該單位的實益權益，故要求陳的遺產代理人把該單位的業權轉給原告。