近80%受訪者不滿政府抗疫表現　議員轟措施做一半唔做一半

本港疫情再度反彈，有團體今日（24日）公布關於市民對防疫政策措施的意見調查，結果顯示79.9%受訪者不滿政府的抗疫表現，亦有90.5%受訪者贊成政府要推行更嚴厲的防疫限聚措施，而認為本港未來3個月內可實現個案「清零」的受訪者則僅有9.5%。身兼團體顧問的議員陳恒鑌炮轟政府的抗疫措施「做一半唔做一半」，社區檢測站「倒瀉籮蟹」，令市民覺得部門自為政，沒有溝通協作。

青研香港於本月21日至23日期間，以網絡問卷形式進行有關調查，並成功收到6004名市民回應。團體召集人陳志豪表示，調查於短短3天內收到約6000份回應，充分反映市民對疫情的關注。他直指數據顯示市民不滿意政府現行的抗疫措施，以及不信任政府可在短期內成功控制疫情，做到個案「清零」，認為政府「係時候要變」。

陳指出，本港疫情已持續大半年，市民都已經抗疫疲勞。他認為推出全民強制檢測以截斷傳播鏈，是解決問題的根本方案。惟陳理解市民對強檢的憂慮，但重申本港目前經濟民生已受到重大衝擊，加上也沒有任何事情比生命安全更重要，促請當局盡快推行有關措施。

陳恒鑌則炮轟政府的抗疫措施「做一半唔做一半」，促請政府從「截傳播、阻輸入」兩方面做好。他解釋，近日的社區檢測站「倒瀉籮蟹」，令市民覺得政府部門各自為政，沒有溝通協作。他建議政府在全港18區設立檢測站，以增加便利性。

在「阻輸入」方面，陳恒鑌認為目前入境旅客自行乘搭交通工具前往隔離地點的做法並不穩妥，強調「佢哋搭的士或巴士去並唔會更加安全」，有增加社區、甚至隱性傳播鏈的風險。他促請政府設立專車接送安排，由穿有全副保護衣的司機，接載入境旅客到指定隔離設施進行14天檢疫隔離要求等，以更好地防止疫情擴散。