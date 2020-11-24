立會討論下年度工程儲備金　何君堯關注撥款是否涉及去年大學衝突

去年有大學在反修例示威中遭人大肆破壞，校園暴力事件備受社會關注，立法會發展事務委員會和資訊科技及廣播事務委員會今午(24日)舉行聯席會議，討論新一年度基本工程儲備基金整體撥款。其中資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯關注撥款申請中，有多少是與中文大學和理工大學校園被破壞後有直接關係，大學教育資助委員會秘書處重申撥款和社會事件並無關係，有關大學已動用其資源完成復修工程。

會議討論2021-2022年度基本工程儲備基金整體撥款，及建議提升基本工程計劃下丁級工程項目和整體撥款分目電腦化計劃的授權上限，合共涉款242.835億港元，項目將會提交上工務小組委員會審議。議員何君堯表示，去年有大學在一連串的黑暴事件淪為戰場，他詢問是次申請撥款中，有多少是與中文大學和理工大學校園被佔領，繼而遭受破壞有直接關係。

大學教育資助委員會秘書處副秘書長梁思灝表示，是次撥款申請並無大學校園在去年社會事件中被破壞的開支，強調大學已動用自身資源修復，他又舉例指是次撥款包括增加理工大學的醫療專職培訓、實習空間，亦有細胞醫學的設施。

此外，議員葛珮帆則支持提升電腦化計劃的授權上限，她提到，計劃的授權上限由1000萬港元增加至2000萬港元，期望更多政府部門大力推動智慧化工程，詢問電腦化工程效率是否能夠大幅提高。議員陸頌雄則擔心價格上升，詢問政府能否優化計劃，以及節省工程成本。

政府資訊科技總監辦公室政府資訊科技總監林偉喬回覆指，政府會聯同不同部門繼續推展項目，某部分緊急項目因上限調節後可加快速度，可於1個月內完成批核，加上配合了雲端和大數據分析平台，推展時間有望減低，估計較簡單的項目可縮短至半年至1年內推出。

發展局總助理秘書長(工務)馮耀文稱，提升工程項目是參考了薪金、物價和失業率等不同指數，亦檢視了承建商成本，包括安全設施、交通改道、環保需要等，價錢無可避免要提升，政府已制定一系列措施監察承建商工程成本，同時亦會和部門加強溝通，希望便利市民。