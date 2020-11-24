10月份白紋伊蚊誘蚊器指數下降　樂富西誘蚊器指數高於警戒水平

食物環境衞生署今日（24日）公布，10月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為0.39%，遠低於9月份的0.67%，屬於最低的一級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊孳生的情況並不普遍。不過，在62個監察地區中，樂富西(25.5%）的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平。

食環署發言人表示，樂富西的誘蚊器主要位於私人住宅區、康樂設施、學校及公共地方附近。食環署已與相關的政府部門和機構加強協作，包括即時通知各部門在其管轄範圍內加強防蚊及滅蚊工作、進行霧化處理以殺滅成蚊、清理蚊子孳生地及設置新型捕蚊器等。

10月份白紋伊蚊密度指數維持為1.2，與9月份指數相同，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.2隻，顯示監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。食環署提醒市民，雖然指數有所下降，但本港秋季仍然偏暖及間中有雨，上月雨量更較過往同月平均水平多出超過4成，有利蚊子孳生，市民須繼續與政府同心協力，持續做好防蚊及滅蚊工作。

至於各主要口岸的港口每月白紋伊蚊誘蚊器指數則由9月份的1.1%下降至10月份的0.4%；而10月份的港口每月白紋伊蚊密度指數亦由9月份的1.2下降至1。