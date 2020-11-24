不排除警拉錯人　男生脫意圖損毀罪

23歲男學生被指去年9月15日在灣仔藏有信用卡形摺刀及對講機等物品，他否認管有物品意圖摧毀或損壞財產，以及無牌管有無線電通訊器具兩罪，經審訊後今（24日）在東區法院被裁定罪名不成立。裁判官崔美霞指，沒有證據顯示被告有意圖犯案，更不排除警方「拉錯人」。

報稱學生的被告陳曉松，被控於去年9月15日在灣仔莊士敦道近太源街一帶，保管或控制一把信用卡形的摺刀、一把萬用刀、一罐噴漆、3束膠索帶、一盒火柴，以及一部無線電通訊收發器。

控方案情指，案發當日約下午5時許，有警員巡至莊士敦道及太源街交界時，看見一名男子正將手上瓶裝物體內的液體倒進另一玻璃瓶內，懷疑對方正在製作汽油彈故上前追截，最終在太源街對開拘捕被告，當時他手上還拿着黑色噴漆，亦在他的背囊及身上搜出其他涉案物品。

裁判官裁決時指，沒有證據證明被告與港鐵站出口的縱火案有關，控方亦不能證明被告有意圖使用身上的物品來摧毀財產，相反有辯方證人指，涉案的摺刀及萬用刀等，是被告兼職工作時用來裝嵌電腦硬碟。

裁判官續指，由於警員承認追截被告時曾有兩秒視線受阻，故無法肯定最初疑製作汽油彈的人便是被告。而就通訊器相關控罪方面，因辯方質疑涉案收發器的證物鏈的連鎖性，而控方未有就此舉證，故亦裁定罪名不成立。