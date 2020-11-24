跳舞場所爆疫港府禁酒吧營業　業界斥：隨便搵人開刀當交功課

新冠肺炎疫情失控，「跳舞群組」已有逾百人染疫，港府宣布本周四(26日)起，所有酒吧、酒館、浴室、派對房間及夜店等須暫時關閉；宴會亦限4人一枱，最多10枱，措施維持7日至12月2日。有酒吧業界批評，跳舞確診群組與酒吧業無關，斥「政府隨便搵啲行業開刀當交功課」；餐飲業界亦批評措施不公平，認為應按場所面積制訂人數限制。

香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，本港爆發跳舞群組，當中牽連到城中超級富豪太太，港府應針對關閉「闊太去嘅地方」，而非殃及池魚，「要酒吧業一起埋單」，直言不能理解有關措施。錢批評，政府處理第四波疫情手法差劣，其後更無理要求酒吧關門，做法不公道兼不合理，亦嚴重影響員工生計，促當局作出支援。

香港持牌酒吧會所聯會亦批評，當局每次收緊防疫措施，往往針對整個酒吧業界，進行「一刀切」辣招，對此感到不滿及遺憾，促請當局堵塞防疫漏洞，並在停業期間提供資助補貼。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指，今次疫情主要集中於跳舞場所，認為限制宴會人數做法不公平。他說，部分大型宴會場所佔地高達1至2萬呎，若僅能招待40人，空置地方「大到踢足球都得」，直言不明白當局如何制訂有關準則，認為應按場所面積制訂人數限制。

黃又提到，年尾較多宴會活動，整個業界一般在12月有約110億港元生意額，但按目前情況，許多大型活動或節日慶祝需要延期或取消，據其了解，消息一出已有客人取消宴會訂單，預料今年12月的生意額會錄得約40%至50%跌幅，擔憂未來或再次出現結業及裁員潮。