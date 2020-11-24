菲傭培訓及申領文件費用將轉嫁僱主　請外傭成本恐增5千元

印傭出國工作早前有新政策，致僱主成本增加約4000港元，預料菲律賓會跟隨。菲律賓領事館今（24日）向僱傭代理等團體表示，外傭出國工作的整體費用將提升，包括訓練及申領文件等費用將轉嫁至僱主身上，預計每聘用一名外傭將增加4000至5000港元費用，令僱主聘請外傭的成本增加至約2萬港元。

僱傭代理協會主席張結民表示，菲律賓傳媒上周指，外傭出國工作的培訓成本將由僱主承擔。他今與菲律賓領事館開會，以了解相關訊息，有關費用包括申領文件及培訓等費用。

印尼勞工部早前宣布，明年1月起實施名為「零成本就業」的外傭出國工作新政策，原本職業訓練及申領文件等由外傭負責之費用，改由印尼政府負責。張表示，菲律賓當局指自2006年起已研究有關政策，他估計有關措施即將實施，措施當中亦提到，若外傭認為有關支出「非自願」，可向當局投訴，決定一些由外傭已支付的費用轉交由僱主支付。張續指，本港對整體的外傭需求，一半來自菲律賓，而一個月涉及約2500張合約，故估計受影響的外傭人數一年約有3萬人。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，有關措施對僱主不公平。早前印尼宣布相關政策，已有僱主擔憂印傭來港「零成本」，恐印傭「搭飛機來玩玩就唔做」，而僱主無法獲得賠償；而現時菲律賓亦實施類似措施，恐有同樣情況，菲傭一旦工作短時間後離職，僱主額外支出的訓練費、申領文件等費用亦無法追討。

她又指，外傭本身應已有能力應付在港的家務工作，故僱主毋須再額外付出訓練費用以聘請外傭，反問「難道甚麼都不會做就去當家務工人嗎？」