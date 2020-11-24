逾半數受訪者支持全民派一萬　補貼收入損失

麥美娟指有關調查顯示，大多市民認同應進行全民強制檢測及全民派錢。(陳嘉順攝)

疫情持續反彈，議員麥美娟今午(24日)表示，社會普遍認為早前自願性的全民檢測計劃未能有效控制疫情，認為應進行全民強制檢測。同時認為政府應「全民派一萬」，以補貼市民收入損失。

工聯會由今日凌晨開始進行民意調查，為期2天。截止今午4時，已有11952人響應參與。 結果顯示，近81%受訪者非常同意參與全民檢測，僅不足1%不同意；61%受訪者贊成全民檢測要配合封城14天，55.2%人則同意政府「全民派一萬」，以補貼市民收入損失。

此外，更有84%人同意政府採取更嚴格的入境政策，例如從外國入境者需在指定酒店強制隔離14天，至於是否使用「安心出行」流動應用程式，63.2%人非常同意，僅4%不同意。另近66%人非常同意政府應制定抗疫路線圖，為各階段抗疫工作訂立指標。

麥美娟促請政府採取果斷措施應對疫情「唔好再拖拖拉拉」，皆因本港失業率已創近16年新高，若不再控制疫情，不可有序恢復通關，將會對香港經濟造成很大影響。

她續說，現時政府規定特定群組進行強制檢測，若措施不奏效，當局便需要推行強制性全民檢測，再額外推行措施配合，如封城等。她期望政府在抗疫工作展現決心，假如不做好相關工作，經濟將不會復蘇。