政Whats噏：顏汶羽上節目被泛民同事圍攻　指摘成日唔開會

17個區議會被泛民主導，同建制派嘅戰場唔止係議會內，仲蔓延到網上添。觀塘區議員顏汶羽今日(24日)出席電台節目，就畀一眾泛民同事喺網上直播片段「踴躍」留言，圍攻顏成日唔開會，喺節目上發布錯誤資訊。

顏汶羽喺節目期間，大讚觀塘區議會即使由泛民主導，仍然覺得會議成效唔錯，話民政事務專員從未離場，討論都以地區事務為主。但一班泛民同事就唔畀面，糾正返民政專員今年一共離場3次，叫大家唔好聽佢亂噏。

有泛民觀塘區議員批評顏唔入委員會，又唔睇文件，開會更加成日遲到早退，再唔係就坐3分鐘點名後就走人，當然連民政專員離場都唔知喇。提到話佢今日會議只係開始咗15分鐘，未到討論項目就消失，問佢唔開會係咪想癱瘓議會，抑或係掛住做KOL同上鏡，連本身職責都唔記得咗。仲有人明寸顏汶羽，話覺得佢唔喺到，會議都變得無靈魂，希望下次可以見到佢咁話喎。

顏汶羽就回應話，自己加入咗3個委員會，而今日嘅社會服務及青年發展委員會所有議項都係討論撥款申請，已經作出利益申報，而選擇避席。又話絕大部分時間都會出席整場大會，但有時泛民區議員會臨時新增討論事項，自己亦一早安排其他工作，無理由坐到尾咁話喎。更加話有時要視乎討論事項，而決定係咪坐足全程，但就釐清返民政專員只係喺委員會上曾經離場，而從來無喺大會上離場。