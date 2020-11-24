關員無牌管有對講機罪成　已被停職罰款五千元

去年9月網上有傳警員在紅磡一間酒樓結婚擺酒，有市民聞訊到附近聚集「贈興」，警方到場調查時拘捕一名海關關員，指他涉無牌管有一部對講機，控告他一項無牌管有無線電通訊器具罪。被告今（24日）在九龍城法院被裁定罪成，罰款5000港元。

26歲被告林熾輝聲稱只是代友人伍展邦保管放有涉案對講機的腰包，而伍亦出庭作供，指當日帶兩部對講機外出維修，後因其電單車的儲物箱已滿，所以才將涉案的對講機交給被告。

惟裁判官鄭念慈指，案發時已時晚上10時許，對講機理應剛維修完畢，但兩部對講機開機時，卻顯示被調校至不同頻道，該兩部對講機其實是被告和伍各自帶出來。另外，被告身為海關關員，為別人帶物品時應特別小心，而被告和伍只是朋友關係，法庭不認為被告會如此盲目相信對方，最終裁定被告罪成。

辯方求情稱，被告已因本案而被停職。自案件發生後，被告及其家人遭「起底」，個人資料被人在網上散播，對被告一家造成很大困擾。雖然如此，被告在本案發生後，曾放下政見為在衝突現場受傷的便衣警急救，他因此而在網上備受抨擊，但顯示他有良好品格。辯方指被告熱心服務社會，他曾經答允捐贈骨髓治療病人，可惜受捐者未及接受治療便離世，亦令被告很傷心。