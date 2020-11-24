涉捅殺女友工程師自辯大讚死者　稱跟她一起如中六合彩

年輕土木工程師於城巴上以廚房刀連刺33刀殺女友案，25歲被告吳欣鍵被控謀殺罪，上月起於高院原訟庭受審。他今天（24日）開始作供自辯，坦言能跟死者拍拖猶如「中咗六合彩頭獎咁」，他希望能跟她「一生一世」，但又常擔心她會不忠。他自言「又唔係靚仔又唔係有錢」故一直缺乏自信，以往拍拖都不時會查女友行蹤，甚至以自殺來逼迫對方。

被告吳欣鍵受審前曾提出以精神失常為理由改認誤殺罪，但不獲控方接納。他出生於一個公屋家庭，父親是菜販，母親則任職保安，他與家人關係疏離，在學校亦沒甚麼朋友。相反死者就住在私人樓：「層樓值幾千萬，佢老竇退咗休戶口有幾百萬炒股票」，故他擔心對方父母看不起自己。

被告表示，他是在2016年7月跟死者在網上認識，他覺得她人漂亮，又「上進、體貼、獨立、有心思、有愛心，人緣又好」，深感「我唔靚仔又無錢，但識咗個咁好嘅女友」，故能跟她一起「就好似中咗六合彩頭獎咁」，想跟她「一生一世」。

不過，他為怕死者移情別戀，故經常要她交代行蹤，甚至用電話程式追蹤她。而他就是擔心死者去大學迎新營會被人抽水，故反對她參加，雙方常為此吵架。

被告並交代自己的情史，他的初戀是在2013年，最終因父母反對而分手。之後他再先後交上兩名女友，都不時調查對方行蹤。他甚至試過以死要挾對方跟他在一起，惟最終是他不想影響學業，且覺得「自己唔係真是咁鍾意佢」而提出分手。

被告透露自己有不斷拿酒精周圍抹的習慣，源於他初戀時怕女友笑他沒性經驗去召妓，之後就發生愛滋疑雲，朋友聲稱幫助他而乘機騙錢，更因此險連累家中被淋紅油追款，他擔心得想過自殺最終才知受騙。

他並指，因大學迎新營玩遊戲時用頭撞爆西瓜撞到嚴重頭痛，數星期後去求醫才發現腦部出現蛛網膜囊腫。

現年25歲被告吳欣鍵被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的李倩姮。