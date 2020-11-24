嫦娥五號今發射　搭載理大研製儀器助月球採樣

理大研發及製造的其中一個「表取採樣執行裝置」。（理大供圖）

長征五號遙五運載火箭托舉「嫦娥五號」月球探測器，今（24日）成功發射，而由香港理工大學科研人員研製的「表取採樣執行裝置」，載於嫦娥五號一同升空，預計12月初參與國家首個月球採樣返回任務。理大指，由其研發及製造的裝置，用於收集鬆散和黏性兩類月球樣本，近攝相機可在樣本採集過程中監察及指導，並將樣本密封並保存於樣本容器中。

嫦娥五號是中國探月工程第三階段的月球探測器，是中國首個月球採樣計劃，這次任務是要採集約2公斤的月球表面樣本返回地球。嫦娥五號由4個部分組成，包括軌道器、上升器、着陸器和返回器。

至於「表取採樣執行裝置」載於嫦娥五號的着陸器上，執行裝置包含2個可抵受攝氏200度的採樣器，用於收集鬆散和黏性兩類月球樣本，而2台高溫的近攝相機，可在樣本採集過程中發揮監察和指導功能，以及初級封裝系統，用以將樣本密封並保存於樣本容器中。

理大指，在月球表面的採樣工作完成後，機械臂會透過視像引領以提起樣本容器，並放入上升器內。隨後，上升器會離開月球表面進入月球軌道，與軌道器交合對接，並將樣本容器轉移至返回器，以便將樣本運返地球。

這項研發由理大工業及系統工程學系鍾士元爵士精密工程教授、精密工程講座教授及副系主任容啓亮率領團隊共同研發。

容啓亮及其團隊憑藉對月球環境的研究基礎及多次探月任務的豐富經驗，於2011年開始着手研究和開發「表取採樣執行裝置」，並於2017年完成此項目。容表示，是次月球採樣返回任務在技術上非常複雜。團隊進行了最少6次裝置製造及交付，以通過太空儀器的驗證過程。他們亦與中國空間技術研究院專家持續聯絡，以完善在產品前期研究及系統設計。

另外，理大土地測量及地理資訊學系吳波亦研發創新技術，以進行高精確度和高解像度的三維地形測繪及地貌分析，研究嫦娥五號着陸區的地形地貌特徵，協助選取嫦娥五號的着陸點。