上海仔被捕︰樣殘獲保釋　戴帽冚地中海　痞完差館坐疫監

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，潛逃逾兩年半，在歐洲感染新冠肺炎，本周日(22日)終極落難返港即被警方拘捕，雙手反鎖手銬被押解至機場警署，經過連續兩晚通宵扣查後，今日(24日)晚上獲准以20萬港元現金保釋外出，需於明年1月7日到機場警署報到。根據衞生署規定，從機場入境旅客須在酒店隔離14日，由於上海仔在警署已被扣查2天，換言之，他餘下12日須在自行選擇的指定酒店接受檢疫。

晚上7時許，經過連續兩晚通宵被盤問的上海仔一臉疲態，他身穿黑色西裝、頭戴黑色帽及太陽眼鏡，並拖着一個啡色篋，在代表大律師陪同下登上一輛銀色七人車離開機場警署，車上並有多名男子，車輛之後隨即離開。上海仔本周日抵港時驚現禿頭地中海，今晚戴上深色帽，相信是要用來遮醜。至晚上約7時半，上海仔抵達位於尖沙咀的喜來登酒店。

警方表示，有組織罪案及三合會調查科人員根據線報及經深入調查後，周日晚上約9時在機場拘捕一名62歲姓郭男子，涉嫌刑事誹謗、串謀傷人及串謀刑事毀壞，他已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。

現年62歲、共涉及兩案4罪的上海仔，早前經司法界契爺教路回港，周日乘航機由歐洲經杜拜及曼谷返抵本港，抵達香港國際機場即被警方有組織罪案及三合會調查科人員拘捕，他當時一臉倦容，神色憔悴，頭髮稀疏，頭頂驚現地中海，之後被押上警車。

上海仔共涉及4項罪名，包括兩項串謀傷人罪、一項串謀刑事毀壞罪及一項刑事誹謗罪，有法律界人士指，串謀傷人屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁。

上海仔自2018年4月棄保潛逃，一直被質疑有司法保護傘包庇。流竄海外多時的他，一度聲稱在泰國中風，不回港報到，卻被拍到在外地風流快活，身處柬埔寨一間賭場，行得企得。

上海仔月前開始蠢蠢欲動密謀返港，甚至高調事先張揚，向飲食界朋友放風自己可以開香檳過聖誕節。上海仔在歐洲流竄多時，不改貪威識食的作風，並派爪牙四出作惡撲水還錢。上海仔在當地繼續奢華生活，單是聘請保鏢及住五星級酒店每月保守估計亦要花數十萬港元。早前更致電回港炫耀在意大利結識意國女郎的「溝女」戰績。