政Whats噏：學者疑施政報告冇料到　借同日公布審計報告轉移視線

審計署今日(24日)發新聞稿，宣布聽日(25日)早上11時會公布最新一份《審計報告》；之不過，特首同一時間會喺立法會宣讀押後公布嘅《施政報告》。有學者質疑《施政報告》報告內容乏善陳，特首先會選擇喺《審計報告》公布同日宣讀，以減輕獨自承受市民嘅批評。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，《審計報告》係一份重要文件，認為港府既然押後宣讀《施政報告》個幾月，即使遲多一個星期先作公布亦問題不大，唔排除聽日《施政報告》所公布嘅內容，係一啲市民大多未能即時受惠、僅屬畫餅充飢嘅政策，例如「明日大嶼」等。佢認為，即使《施政報告》內容乏善足陳，但亦有其他政府部門被審計署點名批評，可以分擔市民怒火喎。

陳又認為審計署一早已經訂好公布日期，而該署作為獨立部門，相信唔會遷就《施政報告》而臨時改時間。佢擔心同日公布嘅《施政報告》分薄公眾嘅焦點，難免會少咗人留意《審計報告》內容，變相令被點名浪費公帑嘅政府部門避過問責，未必咁有動力改進。