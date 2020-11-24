政Whats噏：被問會否再選立會 林卓廷：未知仲有冇得選

隨着4名民主派議員被取消資格，其餘15名泛民議員總辭抗議。將於12月1日正式離任嘅民主黨議員林卓廷今日（24日）同傳媒茶敍時，被問到會否再次參加立法會選舉，佢就話未知將來仲「有冇得選」，又話未來需要與市民一齊思考究竟係咪仲值得喺立法會平台佔一角色，所以依家仍未有決定。

林卓廷預料政府會視乎修改法例嘅速度，決定來年係咪按計劃舉行立法會選舉，難以想像咩情況下會唔符合參選資格，故現時都無法估計「有冇得選」。

民主黨領導層換屆選舉在即，林卓廷話未來1年需要面對大風大浪，認為黨領導層應該有前議員掌握政治形勢，並為唔同嘅重要議題準備論述工作，例如大灣區投票同更改議事規則，都需要向黨內成員及公眾交代想法。佢又話自己本來係中央委員會成員同負責籌款工作，認為「不如行多兩步」競選副主席。

至於隨着民主黨7名議員辭職過百位議員助理及職員或要面臨遣散，林卓廷話當中有幾十位員工將失去工作，部分職員由數名區議員「夾份」聘請。至於佢哋總辭有冇引發退黨潮呢？佢就話暫時冇聽到有黨員退黨嘅消息。被問到未來嘅計劃時，身兼北區區議員嘅林卓廷就話會繼續專注地區工作，唔好出錯同保留實力。