政Whats噏：謝偉俊指研究修改點算人數規定　打鐘聲成絕響？

早前有傳立法會議事規則委員會計劃修訂《內務守則》，包括要着莊重嘅服裝開會、主席入場時全體議員要肅立等，議規會主席謝偉俊（阿Paul）今日（24日）出席網台節目時再透露，正研究修改點算法定人數嘅規定，取消打鐘並改為用通訊軟件通知不在席議員，慳返啲議會時間咁話。之但係，呢個建議就未知有冇違背法律原意喇，但即使畀佢走到法律罅都好，唔齊人開會咪一樣會流會。

以往泛民主派好鍾意用「點人數」呢招拉布，但阿Paul 就透露，佢哋諮詢緊法律意見，研究係咪可以取消「打鐘」，即點算法定人數時，暫停會議15分鐘並廣播聆聲提醒議員回到會議室開會嘅規定。換言之，打鐘聲咪有機會變絕響囉！

阿Paul話收到市民意見指次次都要「打鐘」好嘥時間，覺得依家科技咁發達，可以用通訊軟件通知議員15分鐘內返嚟開會就得，認為冇需要停止會議。

之但係，咁樣會唔會造成喺法定人數不足嘅情況下開會呢？而呢個情況下嘅討論又係咪一個合法會議呢？相信呢啲問題都有待研究喇。講到尾，人齊開會又使乜點人數呢，都喺由源頭解決問題最實際。