政Whats噏：不滿唔畀提問題　黃國健盧偉國嗌到疊哂聲

喺過往一段長時間，泛民主派同建制派喺議事廳唇創舌劍，互相攻擊，而喺民主派瘋狂拉布下，雙方駁火嘅場面屢見不鮮，但勢估唔到，冇咗民主派嘅議會一啲都唔平靜，今日（24日）喺議事廳更出現火爆場面，仲係建制派議員駁火，就係工程界議員盧偉國同工聯會嘅議員黃國健(KK)喺會議期間就提問爭拗，仲嘈到疊晒聲言添！

話說立法會發展事務委員會同資訊科技及廣播事務委員會今日舉行聯席會議，由盧偉國做主席。會上討論新一年度基本工程儲備基金整體撥款等項目，當中建議喺基本工程計劃下就21個工程相關嘅整體撥款分目6可批准開立的相關丁級工程項目，上限由3000萬元增加到5000萬元，而相關嘅整體撥款分目包括港口及機場發展、建築物、渠務、土木工程、公路、新市鎮同市區發展、水務、房屋同非經常性資金。

KK話工聯會對於上限金額增加有好大疑慮，認為上限提高變相削弱咗立法會監察政府權限，以往由於立法會好多政黨同區議會溝通運作好暢順，關係大致良好，有信心喺地區開展小型工程無乜問題。然而，新一屆區議會阻延咗一啲地區小工程，依家立法會剩返建制派，議會運作暢順咗，只要申請嘅工程撥款係合理，阻滯應該唔大，有信心容易過到，但工聯會係咪支持仲未有有定案，仲要睇睇政府提出嘅理由先決定。

呢個時候盧偉國就話政府當時並無考慮立會運作暢順與否，實際上限調整由通脹率同價格成本上升等因素考慮而調整，但就令KK不滿，愈講愈勞氣，跟住佢同盧偉國講嘢仲疊晒聲添！

KK話佢係問政府問題唔係問盧偉國，認為官員有時間可以答，對方並唔需要代政府回答，又問盧偉國點解阻礙佢提問。盧偉國就話之前有官員答咗類似問題，只係想集中討論，認為對佢嘅批評唔公道，又問KK點解心情咁暴燥。跟住就由在席嘅政府官員回應問題，咁就冇再拗落去嘞！

其實盧偉國之前做工務小組委員會主席期間，唔少議員都對佢主持會議嘅方式有不滿，亦不時同議員爆罵戰。睇嚟佢主持會議嘅方式，一時間都好難改變。