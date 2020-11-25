遠在美國南部的老朋友「邁斯達」教授興奮的來訊說：「極大的好消息！總務管理局簽署了文件，向民主黨拜登團隊開綠燈，啟動過渡交接安排，這也是特朗普政府首次承認目前的總統選舉結果！」

從選舉日過後的幾天開始便有蛛絲馬迹顯示將要翻天了。我拋磚引玉的讓邁斯達多說些此事的來龍去脈和幕後因素，便說：「從今年年初開始，一些共和黨的中堅分子都紛紛表態要在大統帥的位置上換馬，不是有『林肯計劃』的成立了嗎？到處宣傳特朗普的劣行劣政！說不定選舉票點算以後，共和黨領導層的眾多大佬覺得大勢已去便向民主黨做個順水人情，跟特朗普割席。」

邁斯達把話匣子打開了，說：「11月5日，紐約電台的新聞名嘴評論員馬克‧萊文公開呼籲各共和黨州議會的議員不要理會選票點算結果，要委派支持特朗普的選舉人進入州的選舉團，在12月14日把票投向特朗普！美國憲法是容許各州自己挑選委任選舉人團，而該選舉人團成員是沒有法律責任一定要根據州內普選選票的結果在12月14日投票直選總統的。萊文的呼籲被特朗普的支持者廣泛宣傳，而他們又各自在自己的州議會周圍向州議員施加壓力。於是在11月9日，共和黨元老級的戰略智囊卞爾‧羅夫跑出來喊話，叫共和黨成員不要相信這次選舉是有舞弊欺詐成分而老是指控民主黨的不是。羅夫更在《紐約時報》行文，宣稱這次選舉結果是不會被推翻的。他還語重心長的警告有關方面說，為着恢復國家的團結統一和政治平衡，選舉要盡快畫上句號。當法律程序走近盡頭時，亦是時候總統盡自己的本分，放下成見和不滿情緒，領導政府和平的過渡。看哪！這是多理智、多體面和有尊嚴的君子之道！但亦不排除共和黨的核心高層已和民主黨達成共識了！」

「據報道，這次選舉共和黨也沒有如選前預測一般的全軍覆沒，共和黨還掌參議院的控制權，眾議院的議席也有進帳，也許這是時候把一切失敗劣政都算在特朗普的頭上，希望這能讓共和黨重新振作，若干年後捲土重來！」我接着說。

「特朗普也心知肚明其中的關鍵，所以出現了11月15日在華盛頓首都和各大城市的支持特朗普百萬人大示威大遊行，如果以為這是針對民主黨的，你便大錯特錯了！這是向共和黨大佬及各搖擺州內共和黨的州議員展示支持的實力和間接施加壓力的！」 邁斯達胸有成竹的解說。「還有啊，這是要趕在11月底12月初之前，讓州議會內共和黨的州議員樹立信心，締造共識，不要採納州內普選點票的結果，而另起爐灶，自行挑選支持特朗普的選舉人團。他的如意算盤不是要為自己多拿幾張選票，而是搗亂大局，跟拜登同歸於盡，讓幾個搖擺州的選舉人團票出現問題和爭議，而最後在1月6日國會審議選票時這幾州的選舉人團票被淘汰，令拜登也不達憲法要求的270票之門檻，最後由國會投票選出總統！這才是特朗普的終極策略！」

「可是幾個關鍵搖擺州快要馬上核實普選點票結果，喬治亞州在11月20日舉行，賓夕凡尼亞州和密歇根州在11月23日，亞利桑那州在30日，威斯康辛州和內華達州在12月1日確定選票結果，跟着便是馬上組織選舉人團隊伍了。」我補充着說。「隨着喬治亞州前天完成了選票重點，確定拜登勝出。剛剛又在白宮游說密歇根州議會共和黨領袖而被拒，特朗普便知道他的時代已過去了，所以他也不阻止總務局向拜登啟動過渡安排，對嗎？」

邁斯達慢條斯理的說：「要一個寵壞了的孩子不搗蛋，就給他糖果吃！估計特朗普已跟共和民主兩黨談好，拿平穩合作過渡作條件，交換他下台時給他特赦，不向他作刑事起訴。」

「政治，不就是權力和利益的買賣和交易嗎？」