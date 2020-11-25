警深水埗搗樓上吧賭檔　拉21人包括2名涉傷人南亞漢

深水埗警區反三合會行動組、特別職務隊、機動部隊、深水埗分區及長沙灣分區雜項調查隊，昨晚（24日）展開代號「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，巡查區內超過30個場所，以打擊持牌或無牌娛樂場所及非法賭博場所有關的罪行。

昨晚9時許，深水埗特別職務隊人員突擊搜查長沙灣道一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機檔，拘捕一名42歲本地男子，涉嫌「管理賭博場所」；4名本地男子及3名本地女子(27至60歲) ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；他門亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，昨晚11時許，深水埗反黑組人員亦突擊搜查福華街一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，一名46歲本地女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。酒吧內7名本地男子及3名本地女子(44至71歲) ，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），人員將向他們發出定額罰款通知書。

此外，連同2名懷疑與區內一宗嚴重傷人案有關而被捕的南亞裔男子，警方於是次行動中，合共拘捕21人，包括14男7女。

與此同時，警方於巡查期間，在桂林街及西洋菜北街一帶，就涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）的5男4女，發出定額罰款通知書。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。