東方日報A1：香港又熄燈　歡樂時光免問

港府防疫鬆懈，引爆本港第4波新冠肺炎疫情，令到稍為從上一波疫情中喘息的香港，再度淪為死城。港府再收緊防疫措施，明日起再次強制酒吧、派對房間及夜總會等場所關閉，但卡拉OK仍可營業，同時禁止會址進行現場表演和跳舞活動，措施為期7日。專家指，疫情已出現大規模爆發，猶如森林大火，一發不可收拾。

港府昨日宣布新一輪防疫措施，除繼續維持4人禁聚令和口罩令外，將強制酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店及夜總會停業，並禁止會址進行現場表演和跳舞活動，宴會活動上限最多40人參與，以每枱限坐4人計算，即最多擺10枱。港府亦要求酒店限制客房入住人數，將檢疫房間及非檢疫房間分隔樓層，以及接受檢疫人士不得離開檢疫房間和不准有訪客。相關措施明日起生效，直至下月2日。

鑑於疫情惡化，醫院管理局今日起，使用機場亞洲博覽館1、2號展館作社區治療設施，接收輕症及初步確診病人；而醫管局轄下8間療養醫院今日起暫停特別探訪。各間醫院或診所亦會研究縮減非緊急服務，開展更多遙距診症服務，減少醫院人流及傳播風險。康文署亦於本月30日起，要求不能戴口罩的現場表演者，於演出前72小時進行新冠病毒檢測，並取得檢測陰性結果證明。

另外，港府過去一星期就違反禁聚令和食肆營業限制，作出12,518次巡查，提出30宗檢控，以及發出572張違反禁聚令及口罩令的告票。

食物及衞生局局長陳肇始表示，新防疫措施具針對性，減少市民進行不必要聚集及消閒活動。她指，新冠病毒傳染力強，呼籲市民近期減少外出和避免與非同住家人聚會，僱主亦應安排員工在家工作。

被問及部分場所如果沒有領取相關牌照，是否仍受新頒授的「禁止跳舞令」規管，例如市民在公園跳廣場舞。陳指，「禁止跳舞令」只針對本港法例第599F章《預防及控制疫病（規定及指示）（業務及處所）規例》下，列明的餐廳及21類表列處所，例如會址、酒吧、夜總會等，主要是針對室內情況。

陳又指，未來將有大批留學生回港，港府正與酒店業界商討指定檢疫酒店，現時未有名單，她又認同若能夠安排指定車輛接載檢疫人士，會更加理想。

呼吸系統科醫生梁子超指，近日本地確診個案激增，且第二及第三代傳播已傳入高危場所，反映病毒已高度滲入社區，出現大型網絡式爆發，有如森林大火，須盡快截斷「火路」，他質疑政府未有及時收緊社交距離措施，「火一直燒，你一直追，永遠都是慢了。」香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則表示，留意到有酒樓、宴會廳於防疫上無跟隨食環署規例，若情況持續，未來數星期可能會出現更多群組，促食環署加強巡查，並呼籲業界自律。

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