綠色先鋒：走「正路」救山徑　減風沙化速度

龍脊、千島湖、昂平，往往都是假日行山的好去處。在疫情下，愈來愈多市民踏上山徑，強健身體之餘，亦感受一下大自然之美。遊人絡繹不絕，卻為原本美麗的大自然帶來創傷。有行山友早年開始在不同山徑航拍，最近並和環保組織合作，透過航拍片段展示香港多個熱門景點所出現山徑退化的情況，喚起大眾關注。

如果說大自然開始出現毛病，或許我們第一時間會想到郊野垃圾，但原來我們的足迹，也會為自然環境徒添傷疤。「其實平時我哋行山係唔覺條山徑已經傷痕纍纍，但只要用航拍機喺高位一睇，就會發現好多地方都係一片黃沙。」資深行山組織隨我行創辦人Admond慨嘆，市民熱愛的行山熱點，其實已逐漸受創。

他們早前聯同環保組織綠惜地球，以航拍片段，展示多處熱門郊遊景點的山徑退化實況，包括龍脊、千島湖清景台、馬鞍山昂平草原等，發現在短短數年，甚至一年內，原本翠綠的山徑已經添上一道道由沙石組成的傷痕。

訪問當日，Admond與另一創辦人Terry到達龍脊南坡視察。Admond指，原本南坡旁的山徑並非正規山路，惟因景觀較佳，有人開闢山徑，以便到高處欣賞美景。惟近年愈來愈多市民登上南坡，原本狹窄的小路就被市民的足迹踏出一條條廣闊的沙石路，山坡上的植物亦變得稀疏：「2016年影嗰陣啲沙路都只係好似蜘蛛網咁，依家直情係禿咗。」

除了遊人開闢的小路外，登上龍脊的梯級旁亦不難發現有沙石路，但這些位置原本其實滿是青葱的植物。惟隨着龍脊的名氣漸增，本來的山徑已容不下急增的行山客量，行山客更經常在讓路或「爬頭」時踩上梯級旁，令該處植被壞死。「好多時山徑退化就係因為冇咗植物嘅根部抓住泥土，造成水土流失，加上雨水沖刷，令到沙石路愈沖愈闊。」

「大自然其實係要時間恢復！」Admond表示，其實外國政府在特定的時間「封山」，讓大自然可以得到時間休息，建議政府可以參考外國的做法，讓山徑得到歇息。而政府亦可因應市民的喜好，去建議相關的不同行山路線，「例如每年呢個時候，市民都會想去睇芒草，咁第一時間就會諗到大東山，但其實除咗大東山之外，仲有好多地方都有好靚嘅芒草睇，政府可以推介相關路線，分散山徑嘅負擔。」