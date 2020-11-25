施政報告：食肆老闆不裁員不減薪　冀政府支援租金薪金

新冠肺炎疫情下的施政報告今日(25日)出台，飲食業面對禁堂食令、社交距離限制以及入座人數上限等，經營愈見艱難。位於灣仔區的香港生記飯店自1976年開業至今，老闆黃立仁表示，今次可謂是最難捱的一關，但仍堅持逆市下不裁員、不減薪，惟望政府於施政報告中對業界能提供更多支援，如外國政府幫助僱主支付租金或員工薪金，令業界有信心繼續經營，「捱得一時得一時」。

黃表示，今次疫情相對2003年沙士時期「差好多」，飯店經歷過1997年金融風暴、2003年沙士、2008年金融海嘯等重重難關，今次可謂最難捱的一關，因疫情持續大半年未止，仍未知會「蝕幾耐」。

面對生意額大跌七、八成，為確保食物質素及約30名員工飯碗，他已經絞盡腦汁，例如拓展外賣生意，但過去數月針對食肆的防疫措施推出倉卒，令同業措手不及，加上疫情反覆不定，他期望政府不要再對業界「一刀切」禁堂食。飯店生意大受打擊，大半年只有1個月的營業額稱得上「打個和」，他「貼錢」經營大半年。

他指出，疫情基本上令全港大部分家庭都有經濟壓力，作為老闆，他要顧及員工的家庭，所以都要盡力做。他批評政府對飲食業提供支援但有限，最大成本屬租金及人工，面對每月6位數字租金，政府一筆過支援「不知道可以捱多久」。

第四波疫情近日爆發，他坦言，過去1個月生意稍有起色但未能「回氣」，預期生意會再受重創，希望政府能夠做好防疫工作的安排，「寧願完全封關，陣痛一會，總好過停下爆下，大眾都無信心出外食飯」。他希望政府能對不同行業提供補助，以支援度過最艱難時期，「不少老闆都不想裁員，但有時候真的無能為力」。