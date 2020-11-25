施政報告：劏房戶疫情下收入減　冀實施租管及加快上樓

現年33歲的施女士與丈夫和一對子女住在荃灣劏房，輪候公屋至今超過3年仍未上樓。施女士表示，任職裝修工人的丈夫承擔一家開支，今年疫情爆發後，丈夫工作機會大減，月入由以往2萬至3萬元，跌至1萬多元；2月和8月更幾乎「無工開」，收入只有4000元，難以應付租金和日常開支。她希望政府實施租金管制以免租客被業主無理加租及政府加大抗疫力度，令丈夫有工開。

東網記者走進她們的劏房，居住環境倘算整潔，4人在100平方呎空間生活，空間狹窄。施女士訴說，租金高達6000元，幾乎佔去丈夫一半收入，由於收入不穩下，她選擇晚上街市收檔前買平價餸菜，避免外出娛樂，也減少購買零食和衣服給子女。

疫情期間丈夫獲政府派發抗疫基金1萬元援助及「N無津貼」，但一家生活仍入不敷支，夫妻二人的儲蓄已見底。由於疫情導致全港中小學停課，她需在家照顧7歲女兒和2歲兒子，因此無法外出幫補家計。她曾經讓兒子參加學前班，以便外出工作，但奈何此舉反而加重了經濟負擔，故最終亦選擇退學。

對於施政報告的紓困措施，施女士坦言對政府期望不大，除了希望可盡快獲派公屋「上樓」外，只寄望政府加大抗疫力度，令丈夫有工作機會，「一切以開到工為首，自己有手有腳，不需要政府的津貼和援助」。