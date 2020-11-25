尖沙咀搗黑幫無牌樓上吧　拘6男女

警方今日(25日)凌晨時分根據調查，掩至尖沙咀漆咸道南115號一幢商廈。突擊搜查一個面積約500呎目標單位，搗破一個疑由黑幫操控的無牌樓上吧，拘捕4男2女，其中1男1女為酒吧負責人及女職員，其餘3男1女為酒客。行動中合共檢獲10支烈酒及60罐啤酒，被捕各人連同檢獲證物帶署扣查。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。