探射燈：飯盒車無牌搵食　載氣罐淪流動炸彈

多個偏僻地盤近期湧現無牌飯盒供應商，東網揭發供應飯盒予竹篙灣檢疫中心的無牌工場，環境衞生堪憂，工人未做足防疫措施；又有無牌食物工場安排載有石油氣瓶的客貨車即場烹煮，恐有爆炸風險。醫生直指工人進食不潔飯盒隨時患腸胃炎，立法會議員促食環署加強打擊。

屯門掃管笏一地盤外，有客貨車作流動食物檔，中午售賣飯盒，下午則售賣下午茶小食，車上放置一瓶石油氣即場煮食，惹來附近居民擔心。客貨車來自掃管笏路一個食物工場，為佔地約4000平方呎的鐵皮屋，廚房擺放多瓶石油氣，場內同時設有餐椅供堂食。午膳時間至少20名地盤工人光顧，惟地上遺棄不少廚餘，有職員更把餸菜食材「無遮無掩」放置露天地方。

大埔科學園科研路一帶至少兩檔商販賣飯盒，規模較大的一檔筵開近10枱，飯盒放在沒有保溫功能的發泡膠箱內，連同冰鎮飲品放在地上，食物安全存在風險。飯盒檔營運至下午約4時結束，由輕型貨車運走發泡膠箱至大埔一鄉村，司機警覺性極高，飯盒工場疑為村屋。

部分竹篙灣檢疫中心地盤的工人飯盒供應自葵涌健康街一工業大廈低層單位，在同廈上班的陳小姐直言，有人每天早上在露台炒菜煮飯，公然擺放石油氣瓶明火煮食，傳出大陣油煙味，又吸引老鼠。涉事單位長期大門深鎖，門外擺放紙包及罐裝飲品，室內地氈布滿水漬，工場工人卻未有戴口罩。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙直言，無牌工場無監管，飯盒衞生未達標準，運送及儲存亦欠妥，有機會影響食物安全，可致工人出現腸胃炎等疾病，加上疫情期間，若有人在處理飯盒時未有戴口罩，病毒有機會經口水傳到食物，工人進食後會增加感染風險。

議員陳恒鑌直指，地盤無牌飯盒供應存在多年，石油氣煮食車一旦發生意外恐爆炸，政府必須嚴肅執法，加強巡查及檢控違規人士。

食環署發言人證實，葵涌的處所並未持有有效食物製造廠牌照，派員巡查期間未發現有人無牌經營食物業，已警告處所負責人。署方亦派員到大埔地盤巡查，發現有人無牌販賣熟食飯盒及阻街，已即時作出3宗拘控。發言人證實屯門的處所未持有食物業牌照，經東網轉介後已即時作出檢控。