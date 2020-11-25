女網紅遭3刀漢綁劫稱失財千萬　懸紅200萬緝匪

2個月前與男友爭執被困四驅車女網紅，昨日(24日)在長沙灣住所遇劫稱失近千萬元財物。案發現場長沙灣荔枝角道873號一號．西九龍，昨日上午11時許，3名賊人闖入上址第2座中層一單位，持刀指嚇菲傭及女戶主，賊人更毆打戶主的6個月大兒子，迫令她交出財物，3賊掠走共值千萬元的名錶、手袋、鑽戒等財物。

遇劫單位為25歲女網紅蘇淼淼(CRY SO)租住的單位，她向東網記者透露，事發前屋內只有菲傭及其兩母子，當時她在房間，菲傭則在客廳照顧其子，蘇突聞客廳傳出嘈雜聲，遂步出房外了解，

蘇赫見3名持刀的陌生男子在屋內；菲傭被人用膠紙綑綁雙手，賊人其後將蘇母子2人推回房間，其中一名賊人用膠紙綑綁她的手腳，有人更向她及其子揮拳施襲，迫令交出財物。期間，2名賊人取走一個行李篋進入衣帽間搜掠，另一賊人則在房間監視她，賊人搜掠約20分鐘後，掠走一批財物後逃去。蘇女鬆綁後，跑落樓下向保安員求助報警。

據蘇女稱，經點算後失去一批約值千萬元的財物，包括5隻共值約5百多萬港元的名錶、另外3隻共值約40多萬港元的手錶，一隻由朋友送贈約值200多萬港元的3卡鑽戒、10多個總共約值200多萬港元的名牌手袋、其子約值5至6萬元的金器及利是，一部iPhone11手機，以及其工人失去8千多元現金。

蘇女續指，警員翻查「天眼」片段後，發現3賊人持第一座一個空置單位的門卡進入大廈。警員再發現案發前一日，有3名身穿速遞員服飾男子，向保安員稱送貨到其住所，惟因她正在家睡覺，未有回應保安查詢，故保安員拒絕放行3人。蘇女向東網記者指，稍後會懸紅200萬港元緝匪，另據了解，蘇平日有友人到訪，慣常由菲傭開門迎客，故昨日案發時，賊人按動門鐘，菲傭不以為意開門，賊人趁機一擁而入大肆劫掠。

資料顯示，蘇女為網絡紅人，左手有紋身，擁有不少名錶手袋，不時在網上分享奢華生活。她指於7至8年前出資其母經營中醫減肥診所，並於5年前開設醫學美容，更經營化妝品貿易生意。蘇續指其6個月大兒子為前男友所出，因男友另結新歡，她捉姦在床故與其分手，並獨自撫養兒子。與男友分手後搬至案發單位，入住約5個月，菲傭亦入住後才聘請。

東網向警方查詢案件詳情，戶主損失約428萬港元財物，經調查後，正追緝3名中國籍男子，身高約5呎7吋至5呎10吋，案發時身穿深色衫褲，戴黑色口罩及CAP帽。案件原列「襲擊」，現改列「行劫」處理，交長沙灣警區刑事調查隊跟進。

今年9月16日清晨5時許，蘇女與男友在長沙灣荔枝角道880號對出吵大鑊後，一度遭反鎖保時捷四驅車內被困，她無奈報案求助。警方及消防到場調查，發現車內空無一人，遂根據運輸署資料及報案記錄登上上址一單位，尋獲報案的蘇女。

據悉，她為涉事四驅車車主，事發前往消遣時曾經飲酒，故由男友代駕載送回家，期間，雙方疑因飲酒問題口角，有人盛怒之下將女事主留在車內，對她聲稱已丟棄車匙後便揚長而去。女事主不懂開車門，遂致電報案求助，惟其男友在救援人員趕至前已折返開門，她於是落車自行歸家。蘇及後在警員陪同下返回現場助查，警方經初步調查後，將案列作糾紛。