Dr.東：坐姿不良易脊柱側彎　中醫正骨療法矯正助擺脫約束腰帶

長期坐姿不良、書包太重容易造成脊柱側彎，尤其莘莘學子今年受疫情影響要長時間在家學習，久坐不動致脊柱側彎問題愈見普遍。8至16歲為脊柱側彎好發期，更可能隨成長而惡化，而女童患病機會較男童高1至2倍。坊間流行佩戴護脊腰帶減緩脊柱側彎惡化速度，但有註冊中醫師指，護脊腰帶未能根治問題，而中醫的正骨手法則可將側彎脊柱加以矯正。

一名10歲女童早前因「突發性脊柱側彎」，導致脊柱側彎角度超過50度，其母親在醫生建議下，讓女童佩戴護脊腰帶，但長時間佩戴導致皮膚磨損。後來經過中醫檢查彎曲角度和位置後，通過正骨手法將側彎脊柱矯正，效果即時得以改善，更可擺脫護脊腰帶的約束。註冊中醫師甘澤民解釋，當人站立時從後面觀看，脊椎正常成一直線，若脊骨向左或右彎曲成C形或S形，就是所謂的脊柱側彎。

脊柱側彎分為非結構性及結構性。學童日常上課蹺腳，托腮這些小習慣足以影響脊骨健康，誘發結構性脊柱側彎。甘指結構性脊柱側彎大多因長期不良姿勢、長短腳、盆骨傾斜等導致。此外，坐椅的承托力愈差，脊骨受力愈大，其中梳化的承托較差，學童久坐後，其脊骨受力會較多，建議家長多加注意。

至於非結構性脊柱側彎，包括先天性骨骼缺陷、神經肌肉疾病和突發性脊柱側彎。當中突發性脊柱側彎是最常見類型，但成因不明。現時治療脊柱側彎，醫生會先替病人以X光或磁力共振掃描找出痛症根源。甘指，患者脊柱側彎是10度以內為觀察期，一旦大於10度就需治療。若患者心肺受壓出現心律不正及呼吸困難，便需要手術矯正。

另有不少患者會選擇佩戴矯正腰帶來預防，但日復日長時間佩戴，對患者而言相當辛苦。甘指現時中醫經檢查脊柱彎曲角度和位置後，會通過正骨整脊手法矯正，平衡脊柱段兩側，以穩定脊柱。每次正骨治療時間大約10秒鐘，初期的患者一般接受單次正骨療程就能痊愈。

若家長懷疑兒童患有脊柱側彎，甘建議家長可在家為兒童進行簡單檢查，只需讓兒童雙足並攏，雙膝伸直，前彎腰90度。家長於兒童後方觀察背部兩側有否不對稱或突起。若有突起位置，建議盡早求醫，而治療的黃金時間為12歲前，效果最為理想。

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