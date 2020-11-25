東九龍推全新優尚樓盤　擁無際海景兼具發展潛力

政府近年致力把九龍東打造成第二個核心商業區(CBD2)，未來區內將有多個大型商業項目供應，加上樓市氣氛回勇，帶動附近住宅樓價及租值一同穩步上揚。有發展商適時推出九龍東多角度臨海新盤，位於城中核心地段，匯集商業、旅遊、休閒元素，交通及⽣活配套一應俱全；項目富有特色設計，戶戶向海，住戶百分百坐擁鯉魚門海峽及維港270度無垠海景。

五礦地產「蔚藍東岸 Montego Bay」位處政府銳意打造成CBD2的東九龍發展區域，其540 萬平方呎辦公室樓面面積，相等於中環商業區的兩倍，周邊地區匯集商業、旅遊、休閒為一體，商機無限。項目由國際級團隊設計，配以玻璃幕牆設計，能隔音隔熱，令室內恒溫舒適，加上項目100%戶戶向海，住戶坐擁270度無垠海景，飽覽鯉魚門海峽及維港美景。

另外，項目被多個大型商場包圍，徒步可至大本型商場提供生活所需，港鐵油塘站更串連MegaBox、德福廣場、apm、PopCorn和太古城中心等大型綜合商場；此外，住戶更可以10 分鐘船程到達SoHo East，享受精彩生活。

至於子女升學方面亦照顧周到，項目位處48小學校網及觀塘中學校網，區內有多間知名幼稚園及國際學校，最適合年輕家庭。交通方面，項目連接商業核心，步行2分鐘到三家村碼頭，直達港島東，未來更擬增設往中環及尖沙咀路線；而項目毗鄰油塘站，一站之隔有港島線鰂魚涌站，乘坐兩個站便到觀塘綫觀塘站，盡享交通之便。

「蔚藍東岸」共有688伙單位，提供戶型設計豐富多元，從開放式單位至⼩家庭最愛的3房戶型都有，更有4房及特色單位戶型供選擇。發展商更與法國皇室御用品牌De Dietrich合作，不惜工本為單位配備一系列高質與實用兼備的廚房家電，包括抽油煙機、電煮食爐、微波爐、雪櫃及二合一洗衣乾衣機等，2房或以上單位更會設有品牌的皇牌產品蒸焗爐，享受健康煮食的入廚體驗。

值得一提的是，項目設有全港首個榮獲國際級「WELL健康建築標準」認證，合共50,000平方呎的會所空間、包括逾24,000平方呎園林綠化的尊尚住客會所Club Montego，逾30項設施包括25米長室外無邊際泳池直望維港，與海景連成一線，宛如在維港暢泳；另一特色室內「天幕恒溫泳池」，採用透明玻璃池底設計，暢泳時猶如飄浮於半空之中，天幕的日光將流水的視覺投射到1樓，亦為花園增加採光效果。配備VR動感單車機的「動感健身中心」、「躍動乒乓球室」、「愉閱區」、「悠逸雅座」以及「蔚藍薈」宴會廳，住戶可透過落地大玻璃凝望浩瀚大海做運動，或是在椅子上漫觀維港醉人美景，甚至可以舉辦一個臨海派對，為住戶提供運動休閒及欣賞美景的雙重享受。另有3個小型有機種植區域組成的「垂直有機莊園」，及「綠茵庭園」，擁抱自然；還有165米長的「健氧緩跑徑」，「兒童歷奇樂園」、「香薈燒烤平臺」及「日光健身區」等等，輕鬆隨意享受綠色健康生活。