酒吧明起關閉業界喊冤　飲食業促政府補助否則半數食肆結業

香港爆發第4波新冠肺炎疫情，政府宣布收緊社交距離措施，將於明日(26日)凌晨起，關閉所有酒吧、浴室、派對房間或夜總會；餐飲處所宴會人數上限40人，且不可多於10枱。蘭桂坊協會總監張素媚今早(25日)在電台節目表示，新一波疫情源起於「跳舞群組」，認為關閉酒吧等場所是不合情亦不合理，她指出業界一直支持政府的防疫措施，不明白政府為何要採取更嚴厲措施，對政府的決定感到遺憾及失望。

張續指，業界曾試過3個多月無工開，從業員及老闆均零收入，形容是災難性，協會正研究使用飲管飲酒等形式是否可行。而早前放寬措施至今只是兩星期，業界生意只恢復30%至40%，現時卻又要打回原形，業界在零收入下要應付工資及租金，批評政府並非對症下藥，業界首當其衝，質疑持續下去，老闆是否會繼續願意留在行業。她續稱協會有約一半會員已登記「安心出行」手機應用程式(App)。

另外，稻苗學會會長黃傑龍表示，政府今次並非大幅收緊防疫措施，業界仍可應付，惟當中婚宴及酒吧則受較大影響，他估計若再大幅收緊至2人1枱或禁堂食，業界會「即時死亡」，希望政府再次推出第三輪防疫抗疫基金。

他又指，食肆仍要交租、出糧，但入座率限制在餐廳的50%，即生意只可做一半，形容是災難性。他認為，若政府沒有提供更多補助，估計有一半食肆要考慮結業。黃續稱，有不少公司及結婚新人原定在12月舉行宴會，相信會有更多人選擇再延期，估計宴會場所的生意只有正常生意額的10至20%，形容會好淒涼。

至於「安心出行」方面，黃稱過去一星期，全港只有約10%食肆參與，即有千多間食肆及酒吧申請，認為參與率不理想，但政府在昨日(24日)要求業界於下周四(12月3日)前要申請，令不少業界立即查詢，認為時間上可以做到。惟他指若要強制顧客使用有關應用程式有困難，因市民仍未習慣使用，而強制使用下，業界難以有權要求檢查顧客手機，或會影響營運及出現不少爭拗。