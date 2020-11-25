相思灣村違建道路冇人開工　僭建碼頭只圍封　區議員促盡快檢控

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發一個月，違建道路部分路段石屎剷起夾走，噴草復修未見影，今日（25日）未見有工人開工；同時被揭霸佔官地的僭建碼頭亦一直只被圍封，在旁由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店則未有開門營業。有當區區議員促當局盡快對違法人士提出檢控，以加強阻嚇。

違建道路復修工程連日來冇人開工。地政總署外判工人早前將神秘丁屋附近路段的石屎鑿開和運走，豎立告示牌標示該處為政府土地，有石躉和鐵柱阻止車輛駛入。而道路入口、屬中邦發展有限公司持有的地皮，早前亦有工人將石屎地剷成泥地，但之後未見進一步復修。至於位處自然保育區的非法廢料場，泥地則已經平整。

神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店昨日開門一天，今日卻未見開門營業。店舖對出、曾多次被顧客使用的僭建碼頭，被鐵絲網圍封已近一個月，未見有開展修復工程的迹象，原本放置海面的獨木舟停泊泥灘。

「當局如果無做好執管的工作，就無法對相關人士有阻嚇作用！」西貢區區議員范國威批評單靠圍封涉事碼頭的做法治標不治本，認為當局應盡快對相關人士作出檢控，並將碼頭還原。他又指相思灣村事件擾攘一個月，但部門在執法及檢控方面效率過慢，變相鼓勵更多人鋌而走險違例發展官地，促地政總署善用法律賦予的執法權力，做好把關工作。