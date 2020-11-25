失業率高企加疫情再爆　工會憂裁員潮重現促派現金津貼

香港最新失業率為6.4%，近26萬人失業，近日新冠肺炎疫情爆發新一波疫情，打工仔飯碗恐再受打擊。有多個工會今早(25日)到金鐘政府總部請願及遞信，促請政府在新一份《施政報告》中，推出失業或停工現金津貼，為低薪人士代供強積金及統一勞工及公眾假期等，盡快落實今年發表的民生新措施，兌現承認，回應「打工仔」訴求及維護權益。

香港民用航空事業職工總會陳國師直言，第4波疫情來勢洶洶，「旅遊氣泡」亦延後，航空業需更漫長時間才可回復正常，他又預測業界會持續裁員。陳認為，港府應為民航業失業工友發放失業或停工現金津貼，金額按申請人原有工資一半，上限每月9000港元，派發期不多於6個月。

飲食業代表亦指，現時不少工友被逼放無薪假或停工，預計第4波疫情或導致政府再次收緊防疫措施，加上「保就業」計劃即將完結，業界或再度觸發裁員潮，工友處於水深火熱之中。

另外，港府今年亦建議劃一17日法定假期的安排，並分階段落實，每隔2年增加1日勞工假，最快2022年開始實施，至2030年完成。香港製衣業總工會主席李煒敏批評，以10年時間立法是「龜速」，不可接受，促加快立法步伐。有從事印刷業工友認為，對立法需用10年時間感氣憤，認為港府有歧視藍領工種之嫌，又指多年來未能與子女共度假期，讓子女失望。

議員陸頌雄則認為，港府應放寬綜援申請，容許失業人士以個人名義申領失業綜援。陸批評，以家庭為單位申領失業綜援不合理，導致不少失業工友因子女或父母有收入而失去申領綜援資格。