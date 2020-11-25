施政報告：中央允港機場入股珠海機場　新皇崗口岸實施一地兩檢

特首林鄭月娥今早(25日)在立法會宣讀新一份《施政報告》，指早前與中央相關部委和廣東省政府商討支持香港發展的政策措施，獲得非常正面的回應。其中涉及鞏固和提升香港國際金融中心，中央支持深化兩地金融互聯互通，逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技公司，和內地科創板股票在符合特定條件下納入標的。

至於鞏固和提升香港國際航空樞紐地位方面，她指中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場羣。而關於建設國際科技創新中心，中央亦支持香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區，和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。

另外，為完善港深陸路口岸建設，中央支持香港深化與深圳合作，優化落馬洲/皇崗口岸，在位處深圳的新皇崗口岸採用「一地兩檢」，以釋放香港口岸區超過20公頃土地作其他用途，並於稍後進一步共同探討羅湖口岸的優化。在參考了港珠澳大橋「港車北上」的經驗後，研究在港深陸路口岸亦實施「港車北上」政策。

而在防疫抗疫方面，中央支持並要求香港特區政府採取一切「外防輸入、內防反彈」的必要措施，在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序恢復粵港人員往來，並支持香港確保新冠肺炎病毒疫苗供應，在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。