施政報告：反修例風波鼓吹港獨自決　迫使中央出手

港府公布最新一份《施政報告》，特首林鄭月娥提到去年6月的修例風波，她指，看到的不單是不斷升級的暴力破壞，更是反對勢力及鼓吹「港獨」、「自決」等組織公然挑戰中央和特區政府的政權，乞求境外勢力干預香港事務，甚至制裁香港，而外國政府及議會介入屬中國內政的香港事務亦變本加厲，嚴重危害國家安全，令香港局勢的變化到了「非中央出手不行」的地步。

林鄭月娥表示，《基本法》第23條規定香港應自行立法禁止該條文指明的危害國家安全的行為和活動。但回歸23年，經歷5屆政府，這項立法工作仍未完成，令香港成為國家安全的明顯缺口，帶來極大風險。她強調。最後經歷了一年的社會動盪和人身安全受到威脅，全國人大常委會於本年6月30日通過《港區國安法》，過去4個多月，《港區國安法》為恢復香港穩定帶來顯著效果，令鼓吹「港獨」及與外部勢力勾結的情況已逐步減退；部分人物明顯收斂；激進的組織停止運作或解散；涉嫌違法人士畏罪潛逃；而街頭暴力行為也大幅減少。

她又說，過去一年多，香港經歷了前所未有的多重打擊，包括修例風波和其他反抗政權行為而發生的社會動亂、因新冠疫情肆虐而引致的經濟萎縮和失業率上升、因境外勢力干預而出現的危害國家安全行為，嚴重損害本港的社會穩定。即使《港區國安法》實施令社會恢復穩定，但經濟復甦的路看來仍是荊棘滿途。