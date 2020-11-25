施政報告：政府今年內提草案　修訂宣誓及立法會條例

4名民主派議員，包括公民黨法律界議員郭榮鏗、議員楊岳橋、郭家麒以及會計界議員梁繼昌早前報名參選立法會選舉，但遭取消參選資格(DQ)，其後15名泛民總辭抗議。行政長官林鄭月娥今日(25日)在立法會上公布新一份《施政報告》時表示，為落實《基本法》、《港區國安法》的規定及全國人大常委會就《基本法》第104條的解釋和有關立法會議員資格問題的決定，並參照相關的本地法庭判決，政府將在今年內提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，以完善宣誓安排及處理宣誓就職後，因從事違反誓言的行為而須承擔的法律後果和相關的法定程序。

另外，去年修例風波中的被捕者涉及不少公務員，政府其後急「補鑊」，要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》，以更清晰確立公務員隊伍的立場。林鄭指，《基本法》第99條列明公務員必須盡忠職守，對香港特區政府負責。所有由今年7月1日起入職的公務員須經簽署聲明，確認擁護《基本法》，效忠特區和對特區政府負責，至於其他現職公務員，公務員事務局局長稍後會公布具體落實方法。