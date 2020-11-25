審計報告：免遣返聲請者濫用食物援助　社署未設轉介機制捱批

審計署發表新一份審計報告，審視社會福利署向免遣返聲請人提供人道援助的工作。署方指，聲請人獲社署提供人道援助，當中食物援助以電子代幣形式發放，聲請人可用以購買主食品，但審查發現，懷疑不當使用電子代幣個案日益增多，由2019年2月的109宗增至2020年3月的578宗，建議社署設立機制，在發現有關懷疑個案時及早轉介給服務承辦商，作進一步調查。

審計署指，自2018年3月起，獲社署提供人道援助的聲請人，若不當使用或濫用食物援助，如大量購買副食品者會被懲處。在2019年2月1日至2020年3月31日期間，社署發現有2,380個電子代幣疑被用作大量購買副食品，卻未有轉介相關個案至服務承辦商作調查。同一時間，服務承辦商透過抽樣查核，向不當使用電子代幣的服務使用者作出7次懲處。

署方續指，審查上述期間的紀錄，只有15宗因不當使用電子代幣而遭懲處的個案，建議增加抽查數目。而15宗個案中，有9宗個案涉屢次不當使用電子代幣。而服務使用者更於不當使用情況發生後1至3個月才受懲處。署方提醒社署要留意關注懲處的成效，並促社署提醒服務承辦商適時要作出懲處。

社署則指，調查大量購買副食品的工作包括向承辦商索取相關紀錄、檢視個案負責人面見服務使用者的記錄、查看交易報告等。服務承辦商無法在1個月內作懲處。為加快調查工作，服務承辦商已於本年5月成立了內部審核及調查組。

另外，審計署在審查每月租金按金報告後發現，2017年2月1日至2019年1月31日、及2019年2月1日至2020年3月31日期間，被業主沒收的租金按金分別高達970萬港元及190萬港元，署方指，社署需要加強管控措施，如提供服務使用者切勿在未作所需通合下遷出處所。