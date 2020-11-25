施政報告：機場三跑及整個三跑系統 分別於2022年及2024年啟用

《施政報告》指，將分別於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統。

耗資過千億元興建的機場第三跑道系統工程仍在施工中，行政長官林鄭月娥今日(25日)公布新一份《施政報告》時表示，香港機場管理局將按照原定目標，分別於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統，並預計於2023年完成「高端物流中心」及於2021至2027年分階段完成「航天城」發展項目。

林鄭月娥表示，機管局就發揮香港國際機場對香港經濟發展的功能，提出多項建議，包括在港珠澳大橋香港口岸人工島發展自動化停車場，供來自廣東及澳門並經港珠澳大橋前往機場轉飛海外或訪港的自駕旅客使用。

當中「陸轉空」旅客於此停車場停泊其私家車後，可經位於機場限制區內的多式聯運中轉客運大樓，直接前往閘口登機，而毋須入境香港。至於其他訪港旅客，則可於泊車後經香港口岸旅檢大樓辦理過關手續進入香港。

至於「航天走廊」項目，將利用無人駕駛運輸系統，連接「航天城」與香港口岸人工島的橋樑，將「航天城」、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場連成一體。機管局下一步更計劃將「航天走廊」的無人駕駛運輸系統延伸至東涌市中心，並整合機場島東側的沿海海濱道路，以連接東涌市中心、機場島及香港口岸人工島。

另外，香港口岸人工島會興建香港國際航空學院及學員宿舍，加強航空事業人才培訓，以及預留部分其他人工島土地以發展空運物流和機場社區的相關支援設施等用途。