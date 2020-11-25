施政報告：撥6億元助旅遊業紓困　灣仔北3政府大樓落實作會展業設施

旅遊業受到疫情重創，行政長官林鄭月娥今早(25日)在立法會宣讀新一份《施政報告》時表示，宣布向旅遊業界推出總承擔額接近6億港元的額外紓困措施，會惠及旅行代理商及其職員、主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊、領隊，以及接載旅客為主的旅遊服務巴士司機。同時，落實把灣仔北3座政府大樓和港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓的計劃，機管局亦會投資興建亞博館第二期。

政府消息人士透露，6億元屬「防疫抗疫基金」下的撥款，預料可惠及3萬名從業員。其中近2億元資助1700間持牌旅行社，補貼金額將會與旅行社員工數目掛鉤，10人以上的旅行社獲一次過10萬元補貼，10人以上的旅行社則按每名員工1萬作為旅行社的補貼。另外，旅行代理商職員、導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊亦會獲每人1.5萬元一筆過津貼，旅遊服務巴士司機則獲6700元一次過補貼。

林鄭月娥表示，待疫情緩和後，會開拓本地文化和綠色旅遊資源以重振旅遊業，以擴闊海內外客源，稍後訪京亦會向文化及旅遊部爭取繼續支持兩地旅遊合作。如便利簽證及一程多站等多項兩地旅遊合作項目等。

至於討論多時的會議展覽設施擴展計劃，政府宣布會落實把灣仔北三座政府大樓和港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓的計劃，機管局亦會投資興建亞博館第二期。兩個計劃將合共增加超過4成空間。可是，鑑於在沙中線會展站上蓋用地興建新會議中心涉及多重技術困難、不確定的施工期和不合乎成本效益的考慮，港府決定把用地轉作其他用途。

對於擱置新會議中心的用途，政府消息人士表示，由於新會議中心面臨三大問題，包括高樓底及無柱的設計存有大挑戰、工程附近涉及大規模改道存在困難、種種環境因素令建築費估計高達150億元，並最少需要15年才能落成，總合各項因素後，政府決定把用地轉作其他用途，但就未有落實用途為何。