審計報告：旅發局推廣活動開支增　但旅客認知度續減

審計署署長發表第75號審計報告書，批評香港旅遊發展局在推動大型活動時，部分活動旅客的參與比偏低，旅客對活動的認知度亦持續減少，例如18/19年度舉辦的「美酒佳餚巡禮」，推廣和宣傳開支較上一年度增加近59%，但活動認知度卻由33%減至28%，此外，2019/20年度舉辦的「香港除夕倒數」大抽獎出現問題，認為旅發局需要從中吸取教訓，以免日後舉辦其他活動時重蹈覆轍。

審計署指出，每項大型活動結束後，旅發局都會向產品及活動委員會提交活動後報告 ，當中包括各項業績指標的表現，以供審議。就2018/19年度完結的9項大型活動而言，審計署留意到旅發局僅就1項活動匯報了活動認知度的表現；亦沒有就該等活動逐一向產品及活動委員會匯報實際開支。旅發局有需要作出改善。

另外，旅客參與活動比例偏低亦引起審計署的關注，例如在2017/18年度，「香港電競音樂節」的旅客參與比例為9%，2018/19年度下跌至7%。旅客對部分活動的認知度亦持續減少，「香港美酒佳餚巡禮」的市場推廣和宣傳開支由2017/18年度的1,230萬港元，增加 59%至2018/19年度的1,950萬港元，但期內該活動的認知度卻由33%減至28%。審計署認為旅發局需要研究評估大型活動的業績指標，而且以「非本地參加者人次」可以彌補「旅客參與比例」的業績指標有不足之處。

儘管旅發局舉辦大型活動的開支龐大，2018/19年度用於舉辦大型活動及其市場推廣和宣傳工作的開支總額為2.89億港元，但卻沒有設立評估機制，以了解該等活動在刺激旅客消費和為香港帶來經濟效益方面的成效。

審計署認為旅發局需要妥善調配市場推廣資源。旅發局把市場推廣開支集中投放於全球20個主要客源市場。惟審計署發現在2014至2020年7月期間，客源組合仍然偏側。上述期間的市場組合為內地旅客佔訪港過夜旅客人次的65%至69%，佔整體訪港旅客人次的76%至78%；就20個主要客源市場中的4個市場而言，在2014/15至2018/19年度期間，儘管市場推廣開支有所增加，但訪港過夜旅客人次和整體訪港旅客人次卻減少。

此外，審計署亦發現，在2014至2018年期間，過夜旅客的旅遊消費額由2,210億港元減至 1,936億港元，減少了274億港元(12.4%)；而每名過夜旅客的平均消費則由7,960港元下跌至6,614港元，減少了1,346港元(16.9%)。

旅發局回應表示，非常重視審計署報告於兩份報告內所作的建議，並正積極跟進合共38個項目，旅發局會全面及深入檢視香港旅遊品牌及定位，以及投資推廣策略，推動本港旅遊業的長遠及持續發展。