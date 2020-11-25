否認見同袍施刑 被告：CCTV睇到嘅嘢同我睇到嘅唔同

3名警員去年6月涉在北區醫院內虐待一名因襲警被捕的六旬老翁，其中二人承認藉公職作出不當行為罪還押候懲，餘下一人否認控罪，案件今日於區域法院（25日）續審。31歲被告林易昇接受控方盤問，被指與另外兩名被告進入涉案病房時，乃心知肚明要襲擊事主，甚至叫醒事主要他迎接襲擊，但林矢口否認。控辯雙方已傳畢證人，案件押後至周五（27日）進行結案陳詞。

控方盤問時向被告林易昇展示病房中的閉路電視片段，指他在同袍動手前曾望向門口，認為他當時是想確定房門關上才出手。此外，就他日前供稱因專注留意電話而未有留意周圍，控方則指片段中根本沒見到他的電話，甚至連電話屏幕亮光都拍不到。被告就回應指畫面模糊，而他當時是手執文件夾及電話，而他只是察看電話是否有訊息彈出，故電話屏幕並非亮起。

另畫面中見次被告鄧文謙動手時，被告正垂頭面向事主，控方直指他理應看到鄧施襲。而林雖同意望到當時的動作，但就否認那是襲擊。

被告重申當時未能看到襲擊情況，更稱：「當時現場發生嘅嘢，同CCTV睇到嘅嘢，同我睇到係唔同」。法官聞言質疑他是否想表達角度不同：「你唔係想講CCTV係假架嘛？」，被告遂澄清他想說的是角度不同，法官聽罷不禁表示：「嚇得我吖」。