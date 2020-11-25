施政報告：已覓330公頃土地　興建逾31萬個公營房屋單位

新一份《施政報告》指房屋是本港眾多問題的癥結，對於輪候公屋家庭和其他居住環境惡劣的市民，承諾在3年內提供15,000個過渡性房屋單位，同時即將試行為長期輪候公屋的低收入家庭提供現金津貼，以及研究為「劏房」實施租務管制。

此外，就下月公布的2020年《長遠房屋策略》（長策）報告，目前已全數覓得興建316,000萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年（即2021/22至2030/31年）約301,000個公營房屋單位的需求。

而土地供應主要來自東涌填海、古洞北╱粉嶺北和洪水橋╱廈村等新發展區的農地和棕地、多幅改劃作公營房屋的用地、9幅分別位於啟德和安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋的用地、粉嶺高爾夫球場部分用地，以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地羣。

今次亦是長策推出以來首次達標。據政府消息人士解釋指，上述330公頃土地，35%來自新發展區包括東涌填海，古洞北/粉嶺北，洪水橋/廈村等，40%來自改劃土地及啟德安達臣道礦場用地，其餘則來自粉嶺高球場用地及棕地等。

另外，政府會試行以現金津貼紓緩基層家庭因長時間輪候公屋的生活壓力，計劃將會為非居於公營房屋、非領取綜合社會保障援助（綜援）而輪候公屋超過3年及並未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」（即2人或以上家庭和長者一人申請者）提供現金津貼。計劃預料惠及約9萬個「一般申請住戶」，並於2021年年中起接受申請，於同年7月開始派發現金津貼。

然而，政府今次破例提早於施政報告提及，原定於下月公布長策的公營房屋單位目標，2021/22至2030/31年預計公營房屋落成目標為301,000萬個，而當局目前已覓地330公頃，足以興建316,000萬個公營單位，即較上述目標單位量為多。但事實上此等單位數量大多由過往新發展區及改劃土地的單位陸續落成而來，反映當局覓地方面仍無進展，有「篤數」之嫌。惟消息人士指出，今次達標為過往發展的收成期表現，否認數字「有水分」及篤數。

此外消息人士指出，有關發展粉嶺高球場32公頃用地的研究將於明年年頭完成，此用地將因增加地積比，有望提供9000個單位，預計2024年展開基建工程，最快2029年入伙，又指政府暫無意進一步發展高球場其餘逾百公頃用地。