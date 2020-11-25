施政報告：大坑西邨重建拖延至少5年　料可提供逾3300單位

政府重建步伐一向拖字訣，特首林鄭月娥在新一份施政報告中宣布，拖拉至少5年的大坑西邨的重建計劃，負責管理大坑西邨的私人公司「平民屋宇公司」已與市建局達成合作推展重建計劃的意向，預料將提供逾3300個單位，較現時大增一倍。另外，「煥然懿居」毗鄰的重建項目訂為另一個市建局的「首置」項目，而石籬中轉屋亦會重建成公屋，估計能於2028年提供1600個單位。

林鄭表示，經政府協調推動下，平民屋宇有限公司已與市建局達成合作推展大坑西邨重建計劃的意向，以充分善用有關地段的發展潛力及早日改善屋邨設施。根據雙方的初步估算，重建後的大坑西邨項目可提供超過3300個單位，較現時的1600個單位增加約一倍。

另外，市建局亦會在其重建項目中，提供更多「首置」單位。當局決定將「煥然懿居」毗鄰的重建項目訂為另一個「首置」項目，估計可在2024年推出約260個單位。

此外，房委會亦已對石籬中轉房屋的樓宇狀況作全面結構勘察，認為繼續保存到2022年後並不符合成本效益。因此，房委會轄下策劃小組委員會已決定，於2022年年底清空石籬中轉屋，將用地發展成公營房屋，估計可於2028年竣工，若有關規劃限制獲准放寬，預計可提供約1600個單位。

在1961年，當時港英政府為了安置徙置區災民，便批出土地讓「平民屋宇」興建8座樓宇，在土地契約下提供一共1603伙單位，大坑西邨終在1965年落成，政府有讓「平民屋宇」管理出租單位，令大坑西邨屬全港唯一一個私營出租屋邨。由於大坑西邨樓齡已高達55年，有單位天花出現鋼筋外露等，「平民屋宇」於是在2014年構思把大坑西邨拆卸，以興建5000個居屋單位。「平民屋宇」最終在2016年獲城規會有條件通過重建為資助出售房屋計劃，城規會紀錄指該處重建後可興建6幢大廈，共4925伙，但由於與居民未能就安置達成共識，最終停留在拉鋸狀態。

事實上，自2015年起兩屆政府已在施政報告中提及透過「平民屋宇」來增加資助出售單位供應，但由於政府屢指該邨非由政府或房委會擁有或管理，重建要取決於平民屋宇公司，不願為居民提供公屋單位安置，令計劃一再推遲。