審計報告：外判商執海上垃圾　8年誇大10萬公噸　海事處無核實

海事處自2005年起將海上垃圾清理工作全面外判，惟本港海上棄置廢物的行為和漂浮垃圾情況嚴重，審計署發表新一份審計報告調查海事處工作，發現海事處未有核實垃圾收集量是否準確。在2012至2019年間，環保署記錄的承辦商都市固體廢物處置量有約2.5萬公噸，而承辦商提供予海事處的報告所載收集量有約12.6萬公噸，即相差逾10.1萬公噸，前者只佔後者19.9%，審計署建議海事處調查事件。

審計報告指，海事處處理海上垃圾開支在5年間增幅超過1倍，由16/17年的4,079萬港元，增至20/21年度的1.02億港元，但審計署多次實地視察，發現外判商接獲垃圾舉報後敷衍清理「當交貨」，海事處亦敷衍巡邏，大嶼南水域1年有6個月「零巡邏」。

報告續指，政府每年平均收集15,354公噸海上垃圾，按海事處外判合約，外判承辦商須每日清理海上垃圾，並確保海上的清潔狀況維持在良好級別；海事處則每月至最少要巡邏一次。惟審計署發現，海事處未有在西貢、大嶼南及大嶼西水域，達到每月巡邏一次的要求，當中大嶼南更有6個月從沒有巡邏。

審計署於今年6至7月期間進行多次實地視察，揭發承辦商馬虎清理海上垃圾，該署6月26日上午於長洲避風塘發現有漂浮垃圾，當時承辦商有工人正在進行清理工作，距離漂浮垃圾僅270米，但工人未有清理。該署下午以市民身份舉報垃圾位置，工人到場清理，但仍無視舉報位置的垃圾。審計署6月30日再到同一地點視察，發現垃圾仍在。該署在其餘3次於其他避風塘視察時，亦發生同類情況。

海事處根據承辦商的回應解釋，辯稱審計署於長洲避風塘視察兩次的時間相隔數日，漂浮垃圾可能是在承辦商清理會再次出現的「新垃圾」。對於被指清理工作馬虎及接報後遲遲才到場，海事處指接獲市民致電舉報垃圾後，舉報要求經海事處向承辦商轉達，往來會耽誤一些時間，因此清潔情況要回復至良好級別所需時間或超出預期。

此外，審計署又批評海事處巡邏區域次數未有顧及接獲垃圾舉報次數，例如大嶼西是接獲舉報第二高的水域，去年達到117次，但海事處僅在該區巡邏了28次，遠低於大部分其他巡邏區。審計署又發現承辦商使用的4艘船隻類型屬「遊樂船隻」，不符合要求，指用此類船隻清理海上垃圾或已觸犯法例。海事處回覆指，已向承辦商發出違約通知書。

在投訴數字方面，2018年接獲700宗垃圾舉報及投訴，2019年則接獲580宗，惟針對海上棄置廢物的執法數字分別僅有16及17宗。審計署指出，海事處大部分時間均只有穿制服的人員執法，認為安排更多便衣人員，以加強阻嚇作用。而海事處回覆稱，海事處人員從來都可以便衣執法，惟審計署統計發現，海事處去年執行了280次打擊海上棄置廢物行動，96%均於巡邏中執行，即正穿着制服，反映便衣執法次數極少。