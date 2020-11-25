施政報告：政府明言不放棄明日大嶼　稱財政上切實可行

特首林鄭月娥今（25日）公布新一份《施政報告》，土地和房屋政策繼續成為焦點。而政府在《施政報告》中繼續無視大型赤字，強調不會放棄「明日大嶼願景」的工作，又指計劃從財務上屬切實可行，將續推首階段填海1000公頃的「明日大嶼」計劃，並爭取盡快開展有關研究。早前有指計劃原料在本年度的立法會會期內通過5.5億港元的前期研究撥款，惟一直被批未能將儲備用得其所，反而「倒錢落海」。

特首指，「明日大嶼願景」計劃已在社會醞釀討論接近10年，不應再曠日持久，亦是眾多土地供應選項中規模最大。

政府早於2018年的《施政報告》內公布涵蓋中部水域交椅洲和喜靈洲附近的人工島、大嶼山北岸和屯門沿海地帶等的明日大嶼計劃。其中在交椅洲和喜靈洲附近的填海，預料可建造合共約1700公頃的多個人工島，興建26萬至40萬個住宅單位。政府當時爭取於2025年展開首階段的填海工程，惟計劃備受社會爭議，而延遲至最快於2027年展開。

其中明日大嶼的前期研究工程，即交椅洲人工島規劃及工程研究於上立法會年度納入財會議程。但因時間所限，政府最後「縮沙」並優先讓財會處理較少爭議的議程。但隨第6屆立法會延任不少於1年，財會議程不需要「推倒重來」，未來將繼續「硬推」有關計劃。