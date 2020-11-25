施政報告：業界料工商舖撤辣　助用家或外來資金入市

特首林鄭月娥今早(25日)宣讀新一份《施政報告》時表示，行政會議今早已通過印花稅條例，由明日(26日)起將撤銷非住宅物業雙倍印花稅「辣招」，住宅物業的辣招稅則繼續維持。美聯工商舖行政總裁黃漢成回應，歡迎撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅措施，此舉絕對有助用家或外來資金入市，亦能讓有意沽貨套現的商家取得賴以周轉的「救命錢」。

黃漢成指出，疫情重擊香港經濟，工商舖市場首當其衝。工廈方面，今年首三季工廈億元或以上的成交僅錄13宗，按年大跌逾6成；商廈方面，上月中區(包括上環、中環、金鐘)甲廈空置率創2008年金融海嘯後的新高紀錄；商舖方面，第三季四核心區街舖空置率更創下該行有紀錄以來新高。 他認為，香港作為國際金融中心，一向為外來資金營商投資之首選，是次措施有助外來企業買入物業自用，鞏固本港作為國際金融中心之地位。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，政府落實非住宅物業撤辣，可望釋放市場資金，屬一個好開始，但呼籲當局亦應檢討住宅方面的辣招，協助市民在疫情下加強套現周轉等能力。他又指出，受第四波疫情爆發衝擊，該行剛調低第樓價升幅預測，原本估計由目前至年底整體樓價可升約5%，但現已下調升幅至約2%。

至於中原(工商舖)相信，撤銷雙倍印花稅對市場有刺激作用，加上近月業主接受現實，議價空間大為擴大，因而令市場成交增加，預料措施將吸引以往投資住宅的買家轉投向工商舖物業市場，預料短期工商舖成交宗數會有兩至三成的增長，當中以2,000萬元或以下物業最為受惠。

該公司董事總經理潘志明認為，撤銷雙倍印花稅將對2,000萬元或以下細價工商舖物業起帶動作用，更會吸引以往鮮有入市工商舖的買家進場成為生力軍，同時，由於工商舖物業租金已大致喘定，租金回報相對較穩定，故今次政府新措施將特別對舖位及工商物業最見受惠。

潘又指，工商舖市場「減辣」後，將為希望出售物業套現周轉或趁低自置物業的用家或投資者減低財務壓力，相信會刺激社會經濟活動，而由於大額市場入市考慮因素較多，單是寬免稅項未必成為投資入市的考慮，而目前疫情反覆，加上社會及政治欠穩，以及大額成交以買賣公司為主，因而未必刺激到大批資金流入。

滙商舖基金創辦人李根興則預料，2021年年底前，香港商舖做價會上升20%，成交量更會漲達50%。他又指，基金旗下15個放盤街舖叫價企硬不減價，該批舖放售總值超過4.2億元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，政府撤銷非住宅物業雙倍印花稅，可望刺激工商物業成交，但住宅方面亦希望可優化現有按揭保險等方案。

長實地產投資董事郭子威表示，撤銷非住宅物業辣稅，未必會刺激工商舖交投大幅上升，主因目前經濟情況不景，市場對該類物業需求持續下跌。但他估計，車位市場會較為受惠是次措施，交投量有機會顯著增加，他指出，本地車位供應一向不足，用家需求卻龐大，撤銷雙倍印花稅可幫助真正車位用家入市。為回應市場需求，公司旗下紅磡維港‧星岸及荃灣海之戀合共尚餘約200個車位，有機會12月重新推售，只限屋苑業主可選購。

測量師邵志堯認為，由於疫情令商用物業受重創，現在已沒有炒家在商業上物業市場上，就取消雙重印花税也不會令重燃炒風，故決定取消是正確取向。

另外，資深投資者伍冠流表示，早預期政府不會取消住宅辣招稅，但連部分減辣都沒有，實在有點失望。事實上，現時很多住宅樓樓價都達千萬以上，首期不足往往令買家只能「望門興嘆」。而政府取消工商物業雙倍印花稅，料對工商物業交投有幫助，即使過往都投資住宅為主，如未來有平舖或折讓較大的工商物業，都會考慮入市。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，商業氣氛欠佳，撤辣對市況有正面作用，但問題是工商舖成交額較大，雖然買家一般都要支付最高的8.25%稅率，但仍較住宅的15%為低。而這項一次性的辣稅成本，不會反映在物業的租金回報率上，投資者購置物業會考慮租金回報，惟現時回報率偏低，加上風險高、市況差，相信要有3至4厘回報才能吸引買家。

再者，目前空置率高，政府撤銷非住宅物業辣招稅，投資者有機會加快放售非核心區物業，雖有助增加交投，但看不到工商舖價格會因而有明顯增長。事實上，在家居工作及網購迅速發展環境下，市場對商業及舖位的需求經已降低。