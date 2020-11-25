施政報告：推動香港低碳轉型　2050年前實現碳中和

特首林鄭月娥表示，政府近十年撥款超過470億港元，推行各項節能和可再生能源措施、推廣電動車船，以及引入創新轉廢為能和轉廢為材設施，以協助減廢減碳；而兩家電力公司在上個及今個發展計劃中，十年間投放於減碳的主要項目合共約390億港元，政府正按着《香港氣候行動藍圖2030+》，邁向相比2005年基準年減少65%至70%碳強度的2030年目標。她指，香港的碳排放量已在2014年達峰，人均碳排放峰值為6.2公噸，2018年人均碳排放降至5.4公噸，相較2005基準年下降約36%。

她指出，應對氣候變化是全球共同面對的重要課題，國家主席習近平較早時在聯合國發言，表明中國會努力爭取在2030年碳排放量達峰，並於2060年前實現碳中和，這是國家應對氣候變化的重要承諾。而在香港，可持續發展委員會剛就長遠減碳策略向特區政府提交報告，林鄭稱將致力爭取香港於2050年前實現碳中和，而為達此目標，政府會在明年年中更新《香港氣候行動藍圖》，定下更進取的減碳排放策略和措施。

她強調會研究各種減碳方法，包括探索不同零碳能源和減碳技術、提高新建和現有建築物的能源效益、推動零碳車輛和綠色運輸，以及興建具規模轉廢為能設施等。為緩減實現碳中和的成本，政府需要透過更嚴格的能源效益標準等方法來減省能源需求，並且推動社會各界全力配合，實行低碳生活和經濟轉型，亦會發展綠色金融以增加有助減碳的投資，建構低碳和更具氣候變化抵禦力的經濟體系，以及加強公眾教育和宣傳等。