施政報告：暫停引進專營的士　運房局擬提高非法載客等罰則

受新冠肺炎疫情影響，的士業大受打擊，港府決定暫時不再推動引進專營的士的工作，而會加大力度與的士業界共同提升的士服務質素，包括透過善用科技及舉辦嘉許計劃等，鼓勵的士司機及車隊為市民提供優質服務，而運輸及房屋局亦正籌備修訂法例，分別就非法載客取酬及與的士服務有關的違法行為提高罰則，以保障乘客。

除了持續提升公共交通基建和服務外，政府亦推動「智慧出行」提高道路的使用效率，其中包括透過應用科技紓緩公眾泊車位不足的問題，為此，運輸署正積極推展6個自動泊車系統先導項目，並剛於9月底就荃灣海盛路首個先導項目公開招標，系統可望於明年投入服務。

此外，政府正積極在九龍東推動「香港好‧易行」，包括改善九龍灣和觀塘商貿區的行人設施，以及綠化及美化街景等。同時，當局會繼續完善金鐘、灣仔北等地區現有行人連接系統，包括透過和記大廈和金鐘廊重建、連接海富中心和添馬天橋的政府工程，以及在「促進私營機構提供行人連接計劃」下太古廣場至夏慤花園天橋網絡的行人連接等，完善金鐘一帶的行人連接系統。