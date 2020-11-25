審計報告：強制驗樓執法不力　屋宇署發警告信拖足6.5年

本港不少樓宇日久失修，屋宇署2012年6月30日起實施強制驗樓計劃，規定業主為物業進行定期檢驗和適時維修。審計署今(25日)發出針對有關計劃的管理工作的審查報告，揭示當局未有適時向違反規定的人士發出警告信，部分個案拖足6.5年，檢控工作也嚴重延誤。審計署建議當局密切監察遵從情況，並採取合適的跟進行動。屋宇署同意建議。

截至2019年12月，強制驗樓計劃涵蓋18066幢樓宇，截至2020年4月，在強制驗樓計劃下發出的法定通知共有82177份，涉及5308幢樓宇。樓宇業主或業主立案法團在收到強制驗樓的法定通知後，應分別在3個月、6個月、12個月內委任註冊檢驗人員進行訂明檢驗、完成檢驗及完成所需的修葺。如有關人士未有遵從，當局應該在指定期限届滿1個月內發出警告信。

不過，報告指出，當局跟進法定通知遵從情況的行動有漏洞。截至2020年4月，有24639份法定通知不獲遵從，而屋宇署沒有向其中6941份法定通知的業主發出警告信，佔整體約30%，其中幾乎全部已經超過限期1個月以上，更有621份已超過限期5年至6.5年。

報告又指出，當局的檢控行動執法不力。如未有遵從法定通知，但又沒有合理辯解，當局會把個案轉介至屋宇署法律事務組或快速檢控組進行檢控。不過，在2019年的1071份獲轉介個案中，有696個是在法定通知過期後超過2年至6年，才被轉介。而且，截至2020年4月，有430份不獲遵從的法定通知的涉案人士被定罪，但仍有130份的法定通知不獲遵從，其中26份在被告被定罪後超過1年至3.5年都不獲遵從，但有關個案都未有被轉介，以進行二次檢控。